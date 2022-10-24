Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковала Алину Загитову за работу на телевидении. По мнению легенды фигурного катания, олимпийская чемпионка-2018 должна брать уроки для постановки речи.

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить. А оправдания: я не родилась в Москве. Это не оправдания! Если Алина оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» — сказала Роднина «СЭ».

Загитова в 2019 году объявила о приостановлении спортивной карьеры. На данный момент она берет интервью для трансляций крупных российских соревнований по фигурному катанию и второй год подряд является соведующей шоу «Ледниковый период».