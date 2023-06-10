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Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Роднина считает, что нехватка средств в ISU повлияет на допуск российских спортсменов до соревнований

Дарья Алексеева
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» новость о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов от рекламы и медиа-прав на международных турнирах по фигурному катанию.

Об этом говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев (ISU) за 2022 год.

«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», — сказала Роднина «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

8 июня 2023 года стало известно, что ISU планирует отложить до октября вопрос допуска россиян к выступлению на турнирах.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
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