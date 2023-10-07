Роднина считает, что стоит ждать допуска юниоров из России на международные соревнования по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских юниоров на международные соревнования по фигурному катанию.

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки. Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок. Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.