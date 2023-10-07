Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Роднина считает, что стоит ждать допуска юниоров из России на международные соревнования по фигурному катанию

Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских юниоров на международные соревнования по фигурному катанию.

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки. Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок. Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
Ирина Роднина
0
Читайте также
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тренер женской сборной России до 16 лет Медведь с оптимизмом восприняла допуск отечественных команд
Черчесов — о допуске юношеских сборных России: «В УЕФА к нам никогда не было негативного отношения»
Поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта
Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Глава ОКР Поздняков назвал отношение МОК к российским атлетам «спортивным геноцидом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник объяснил, чем закончилась скандальная история с запретом музыки Rammstein