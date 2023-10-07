Роднина считает, что стоит ждать допуска юниоров из России на международные соревнования по фигурному катанию

Сегодня, 13:15
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских юниоров на международные соревнования по фигурному катанию.
«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки. Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок. Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.
Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.