Роднина считает, что у Щербаковой большие шансы выиграть премию ISU Skating Awards

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

«Ее включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение. Я не знаю, с кем ей придется соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) в категории «Самый ценный фигурист». 18-летняя фигуристка станет единственным представителем России на премию этого года.