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Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Роднина считает Москву более комфортным городом для жизни, чем Нью-Йорк

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила жизнь в США и России. По ее мнению, в Москве более комфортные условия проживания, чем в Нью-Йорке.

«Жизнь в США совершенно другая нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас», — цитирует Роднину Sport24.

Она также отметила, что считает московскую архитектуру более красивой и интересной, чем архитектуру Нью-Йорка.

74-летняя Роднина выступала в парном катании. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы. Ее партнерами были Алексей Уланов и Александр Зайцев.

Роднина жила в США в 1990-2002 годах. Там она работала тренером международного центра фигурного катания, после чего вернулась в Россию.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-608403-rodnina-moskva-seychas-namnogo-luchshe-dlya-zhizni-chem-nyu-york?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ирина Роднина
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