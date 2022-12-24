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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Роднина считает возможным участие российских фигуристов в соревнованиях стран Азии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном переходе российских фигуристов в соревнования стран Азии.

«Этот сезон мы тоже проводим в отстранении. Главное, чтобы мы это отстранение использовали в своих целях. Российские фигуристки в Азии? А почему нет? В Европе мы соревнуемся сами с собой. А в Азии мы будем соревноваться с Китаем, Южной Кореей, Японией. И это намного сложнее, как показывают чемпионаты мира. Мне кажется, чемпионаты Европы стали такие чахлые. Если появляется одна звезда в Европе — мы уже все в восторге. И такая тенденция давно. Даже в мое время, а это почти 40 лет прошло, после чемпионата СССР казалось, что чемпионат Европы — легкая отдушина. Европейские федерации очень подвержены политическому влиянию. Какой-то самостоятельности мы в них не видим», — сказала Роднина «СЭ».

1 мая международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
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