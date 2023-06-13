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Фигурное катание

Сегодня, 16:31

Роднина уверена, что ISU вернет россиян на международные турниры до Олимпиады-2026

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях.

«Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. ISU не могли отменить ограничения сейчас, но к Олимпиаде они точно смогут пропустить россиян на турниры. Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов? Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Родниной Sport24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

12 июня стало известно, что литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы. Ранее планировалось провести турнир в Будапеште.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-13-kto-isu-yeshche-stolko-deneg-prineset-rodnina-uverena-chto-rossiyan-vernut-na-mezhdunarodnyye-sorevnovaniya-do-oi-2026
Фигурное катание
Ирина Роднина
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