Роднина: «В ISU доминируют американцы и канадцы, которые не любят нас»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о решении ISU не снимать санкции с российских фигуристов.

«В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Меня это решение совершенно не удивляет, закономерно. Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями еще годик. Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», — приводит слова Родниной Sport24.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.