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Сегодня, 17:03

Роднина: «Для меня лучший спортсмен года — это Александр Большунов»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о признании фигуристки Камилы Валиевой лучшим спортсменом 2022 года в России по данным ВЦИОМа.

«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание. У меня есть свое представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований. Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше все было в урезанном состоянии.

Почему нет футболистов? Ха-ха, не смешите меня. Я бы поняла, если бы вы спросили про лыжников, биатлонистов, конькобежцев, гимнастов или атлетов. Лучший спортсмен определяется по соревнованиям, какие крупные соревнования были в футболе в нашей стране в 2022 году? Народ высказал свое мнение», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

По данным ВЦИОМа, лучшим спортсменом 2022 года россияне признали 16-летнюю фигуристку Валиеву. Второе место занял лыжник Александр Большунов, третье — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-dlya-menya-luchshii-sportsmen-2022-goda-bolshunov-ne-sovsem-soglasna-s-itogami-oprosa-vciom-219107/
Александр Большунов
Ирина Роднина
Камила Валиева
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Резцова — об опросе ВЦИОМа о спортсмене года: «Мне на месте Большунова было бы обидно»