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Сегодня, 17:16

Родственники Костомарова отреагировали на новость об ампутации пальцев фигуриста

Брат и мать Костомарова не стали комментировать новость об ампутации пальцев ног у фигуриста
Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Брат и мать фигуриста Романа Костомарова не стали комментировать «СЭ» последние новости об ампутации пальцев ног у госпитализированного олимпийского чемпиона. Ранее такая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Мать Костомарова Валентина на звонок журналиста ответила: «Вы знаете, я ничего, ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините ради бога. И сейчас я занята».

Брат Костомарова Денис сказал, что «ничего не может говорить» про новости о возможной ампутации.

Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачам удалось спасти 45-летнего фигуриста после тяжелой пневмонии, однако организм столкнулся с многочисленными осложнениями.

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