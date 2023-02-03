Родственники Костомарова отреагировали на новость об ампутации пальцев фигуриста

Брат и мать Костомарова не стали комментировать новость об ампутации пальцев ног у фигуриста

Брат и мать фигуриста Романа Костомарова не стали комментировать «СЭ» последние новости об ампутации пальцев ног у госпитализированного олимпийского чемпиона. Ранее такая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Мать Костомарова Валентина на звонок журналиста ответила: «Вы знаете, я ничего, ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините ради бога. И сейчас я занята».

Брат Костомарова Денис сказал, что «ничего не может говорить» про новости о возможной ампутации.

Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачам удалось спасти 45-летнего фигуриста после тяжелой пневмонии, однако организм столкнулся с многочисленными осложнениями.