Костомаров — об отказе выступать в шоу Навки: «Там была другая ситуация. Нет никакой принципиальности»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» допустил свое участие в ледовом шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка в интервью «РИА Спорт» рассказала об отказе Костомарова выступать в ее шоу.

— Увидим ли мы вас в Ледовом шоу Татьяны Навки?

— Может быть, увидите. У нее тоже скоро будет юбилей. Поэтому все возможно. Я с удовольствием прокачусь.

— Была новость, что вы отказали Татьяне выступать именно в ее шоу.

— Там была другая ситуация. Я не отказывал. Просто Татьяна хотела сделать свое шоу. А я остался с Ильей [Авербухом]. Нет никакой принципиальности. Сейчас я в принципе катаюсь редко, потому что делаю это достаточно тяжело и не так профессионально, как раньше. Поэтому мой конек — уже не мой конек, — сказал Костомаров «СЭ».

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее «СЭ» режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.