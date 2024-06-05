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Фигурное катание

Сегодня, 19:14

Роман Костомаров готовит новый номер на льду

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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров сообщил, что подготовит новый номер на льду, презентация которого может состояться этим летом в Сочи.

«В Сочи у нас будет шоу, мы практически ежегодно выступаем там на протяжении 10 лет. Будем надеяться, что в этом году мне удастся поднять уровень своего катания по сравнению с тем, что было в декабре. Придумаем что-то новенькое с Ильей Авербухом и моей женой, сделаем новый номер, который люди, возможно, увидят в Сочи», — цитирует Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Источник: ТАСС
Илья Авербух
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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