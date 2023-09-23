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Сегодня, 14:59

Костомаров и Домнина рассказали о перенесенных фигуристом инсульте и коме

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина рассказали о том, как спортсмен перенес инсульт и кому.

«Было начало февраля, казалось, легкие восстанавливаются, трахеостому уберут, начнет разговаривать. Пошла терапия с антидепрессантами. Он стал спокойный, сонливый. Никакого резкого проявления не было. Ничего резкого не было. А потом пошли судороги — трясется живот. Начал один глаз закрываться сильнее, чем второй. Врачи сразу пришли, увидели инсульт в левой передней доле. И его ввели в кому», — сказала Домнина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Костомаров (саркастично): «Мне было хорошо, ничего не могу сказать».

Домнина: «В медикаментозной коме он был дней пять, но он долго выходил, недели две, по чуть-чуть. Первые дня четыре вообще не просыпался. Я уже сидела и думаю: «Господи». Я рыдала из-за рук, ног, но голова — это совсем другая история. И непонимание, чем закончится... Говорили, что это повлияет эмоционально, а не на опорно-двигательный аппарат. Почему случился? У человека, который пережил сепсис, может выстрелить в течение года».

Костомаров: «У меня глаз один иногда становится тяжелый, спать будто хочет».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Роман Костомаров
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