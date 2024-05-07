Костомаров и Авербух станцевали на сцене: «Старики в деле»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров и известный хореограф Илья Авербух станцевали на концертной сцене в Санкт-Петербурге.

«Концерт в Санкт-Петербурге. Два лучших танцора на сцене. Старики в деле!» — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.