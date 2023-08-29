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Сегодня, 12:54

Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала: «На спорте»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена часть его тренировки в тренажерном зале.

На кадрах 46-летний спортсмен работает на велотренажере и говорит: «Ну что, треним, треним, треним». Видео он подписал фразой «На спорте».

46-летний спортсмен сейчас находится в Сочи, где выступит в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Ранее Костомаров призвал не верить фейковым каналам со сбором денег от его имени.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Оксана Домнина и&nbsp;Роман Костомаров. «Все это гораздо тяжелее». Костомаров показал, как адаптируется к новой жизни

Фигурное катание
Роман Костомаров
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