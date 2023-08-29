Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала: «На спорте»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена часть его тренировки в тренажерном зале.

На кадрах 46-летний спортсмен работает на велотренажере и говорит: «Ну что, треним, треним, треним». Видео он подписал фразой «На спорте».

46-летний спортсмен сейчас находится в Сочи, где выступит в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Ранее Костомаров призвал не верить фейковым каналам со сбором денег от его имени.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.