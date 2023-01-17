Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы

Двукратный чемпиона мира в танцах на льду и друг Романа Костомарова Максим Ставиский рассказал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду остается в медикаментозной коме.

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации. Роман — сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет. Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», — приводит слова Ставиского ТАСС.

45-летний фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз».