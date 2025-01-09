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Фигурное катание

Сегодня, 14:17

Костомаров: «Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться, чтобы потом не было провалов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пожелании российскому спорту на 2025 год.

«Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться. Чтобы потом, как только у нас появится возможность выступать на всех мировых аренах, не было провалов. Чтобы все наши спортсмены доказали, что мы одни из лучших в мире, как и были всегда в принципе», — сказал Костомаров «СЭ».

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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