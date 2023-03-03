Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, сообщает ТАСС.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — приводит ТАСС слова источника.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.