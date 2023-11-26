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26 ноября, 23:32

Костомаров поучаствовал в шоу «Аватар»: «Я иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса»

Роман Костомаров принял участие в шоу «Аватар»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров принял участие в шоу «Аватар».

В четвертом выпуске второго сезона программы Костомаров исполнил песню «Город, которого нет» в образе аватара Железного Дровосека. В конце выпуска все пять членов жюри сошлись во мнении, что в образе Железного Дровосека выступал 46-летний фигурист — и оказались правы.

«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека. Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса», — заявил Костомаров, обращаясь к жюри.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря собирается принять участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, а также опубликовал видео, в котором он учится играть в теннис с помощью протеза кисти.

Роман Костомаров во&nbsp;время лекции в&nbsp;рамках просветительского марафона &laquo;Знание&raquo;. «Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова

Фигурное катание
Роман Костомаров
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