Костомаров: «За ладонь борются до сих пор. Возможно, предстоит еще одна операция»

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании с 10 января провел почти полгода в больнице в Коммунарке, после ухудшения состояния на фоне пневмонии ему потребовались операции по удалению некроза на всех конечностях.

«Почему оперировали по частям? Сначала ампутировали пальцы. Берцовая кость тоже повреждена, чернуха дальше прошла. И так дальше идут. Старались чистить. Как это происходит: у тебя открытая рана, дыра, торчит кость. Только ты не понимаешь, как из тебя не вытекает кровь. И чистят. Крови тоже много потерял, конечно. Мне еще залили чью-то кровь, брови почернели. (смеется) Шутка. Боролись за каждый миллиметр. Язык начал чернеть, ухо, глаза вывалились. То, что не пошел некроз во внутренние органы, очень хорошо. Иначе пришлось бы меня усыплять точно. За ладонь борются до сих пор. Возможно, предстоит еще одна операция», — сказал Костомаров в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.