Костомаров: «Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги»

Сегодня, 14:05
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть старые видео, на которых он катается на коньках.
«Тяжело, конечно, видеть себя на коньках… Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, порой вижу ролики как мы с Оксаной ставили новый номер и сразу слезы накрывают… Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…
Надо признать, что это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.