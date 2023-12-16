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Сегодня, 19:35

Костомаров — о первом слове бионической рукой: «Слово «мама» самое родное, самое близкое»

Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что первое слово, которое он написал бионической рукой, было «мама».

— Первое слово в новой жизни было «мама», написанное искусственной рукой.

— Это на автопилоте произошло. Может, подумал, что это будет самое простое для того, чтобы написать. Это слово самое родное, самое близкое. Так хорошо получилось, в душе порадовался, что смог это сделать. Автографы теперь не раздаю, но раньше это частенько делал. Ну и сейчас уже могу в исключительных случаях.

Откуда такая сила воли у меня? Сейчас тренироваться не так трудно, как было в больнице. Там было самое трудное. Во-первых, выкинуть из головы реальность. Зачем вот это оставлять на земле? Это реально по другому не назовешь. Страшно. Сложно начать что-то делать и как-то перевернуть в мозгу, что надо начинать двигаться как-то, тренироваться, поднимать голову с подушки. Для меня это шок. Как тренировать я тоже не понимал. И для чего? Все закончено. Но это все благодаря жене. Благодаря ей и брату, которые были со мной рядом каждый день и старались промывать мой мозг. Говорили, что мы пройдем это трудный путь вместе, что есть ради кого жить.

Я знаю, что смерть для близких — страшная вещь. Мне было бы нестрашно уйти, было бы спокойнее гораздо покинуть этот мир. Это страшно для близких и родных. Я понимал что время лечит все и через полгода все пройдет. Будут жить, вспоминать, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Роман Костомаров
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