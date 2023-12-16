Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:38

Костомаров: «Я сам принял решение по поводу проведения операции. Плакал, но сказал «да»

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что сам дал согласие на проведение операции по ампутации конечностей.

— Говорили до начала программы, что был момент, когда вы чуть ли не жалели, что вас спасли.

— Это действительно было. Такое могло посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Поскольку я еще спортсмен, я не понимал, зачем я здесь остаюсь. Все так было легко и в полном бессознании до того момента, как мне сказали, что нужно ампутировать руки, ноги. Я ничего не понимал до этого момента. Всем близким и родным было тяжело. Я ощутил только весь ужас, когда очнулся и нужно было принимать решение по поводу проведения операции, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

— Это было ваше решение?

— Да. Это было очень жестко. Я горько плакал, но сказал «да». Не знаю, что бы изменилось, если бы я сказал «нет» этой операции. Наверное, пошла бы гангрена. Не знаю что бы делали жена, врач. Мне интересно, что бы было. Выключили бы меня и все-таки провели операцию? Слышал, что Юля Началова так умерла, она отказалась от операции.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.

Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Туктамышева сообщила, что не выступит на юбилейном шоу Авербуха

Костомаров: «Понял, что смерть это не страшно. Страшно остаться инвалидом»