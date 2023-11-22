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Сегодня, 17:45

Костомаров — о восстановлении: «Я очень сильно хочу найти выход из этой ситуации!»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в соцсетях о том, как чувствует себя после ампутации конечностей.

«Сначала полное разочарование, без рук ужасно трудно... и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А я очень сильно хочу!» — написал фигурист в своем Telegram-канале.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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