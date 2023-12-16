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Сегодня, 18:48

Костомаров: «Понял, что смерть это не страшно. Страшно остаться инвалидом»

Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как справляется с бытовыми делами. Он отметил, что ему во всем помогает супруга Оксана Домнина.

— Близкие счастливы, что вы живы. Мне показалось, что вы чувствуете ответственность перед ними. Вы взрослый мужчина, и теперь без жены никуда.

— Это действительно так. Я всю жизнь дорожил своей самостоятельностью и не хотел ни от кого зависеть. Это было очень трудно принять. Я чрезмерно благодарен своей жене, она была со мной все время и сейчас ухаживает за мной, помогает, кормит. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок.

Я могу как-то поставить кастрюлю воды, сосиски бросить. Но у меня есть жена, которая мне помогает. Она мне и зубы чистит. Если мы куда-то опаздываем, я стараюсь делать это сам, чтобы не напрягать ее, — сказал Костомаров в интервью «Первому каналу».

— У вас остались какие-то страхи? Или уже ничего не боитесь?

— Я понял, что смерть это не страшно. Я всегда берег себя в жизни. Хоть и прыгал с мостов, катался на мотоцикле, всегда боялся сломать что-то, упасть. Подсознательно берег себя. Потому что у меня была такая работа. Понял, что смерть это не страшно. Страшно остаться инвалидом.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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