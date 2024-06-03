Костомаров: «Жена сказала: «Наслаждайся сегодняшним днем»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос о том, чем планирует заниматься дальше.

«Просто сам я вообще не хочу как-то форсировать ситуацию. Мы обсуждали это дома с Оксаной, и она мне сказала: «Никуда не торопись. Наслаждайся сегодняшним днем, получай удовольствие от жизни, смотри, как растут твои дети». И вы знаете, это получается. Позанимался — чувствую удовлетворение после тренировки. То есть какое-то внутреннее спокойствие ко мне приходит. А вот когда начинаю думать о чем-то далеко идущем, строить в голове какие-то планы, это сразу вызывает внутренний протест», — цитирует Костомарова RT.

Фигурист отметил, что у него есть разные предложения по дальнейшей деятельности.

«Конечно же, предложения есть самые разные. Пойти в политику, помогать людям, таким же как я сам, справляться с организационными и бытовыми проблемами, основать свой фонд, наконец. Возможно, спустя какое-то время я что-то из этого реализую. Но сейчас просто не готов», — добавил он.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.