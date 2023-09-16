Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:37

Костомаров: «Когда стоишь на пьедестале, то у тебя такой восторг, а потом сразу огромное опустошение»

Костомаров рассказал об эмоциях, которые испытывает спортсмен после победы на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион 2006 года, российский фигурист Роман Костомаров рассказал об эмоциях, которые испытывает спортсмен после победы на Олимпиаде.

«Когда стоишь на пьедестале, то у тебя такой восторг идет, по всему телу мурашки. Вот она награда за годы, за проделанную работу… Такой кайф, такая эйфория, а потом сразу огромное опустошение… Ты выжат как лимон, опустошение физическое и моральное. Честно, даже слез уже не было, ты просто пустой. Вроде бы счастлив, но ни руки, ни ноги не поднимаются.

Фактически сразу после победы мы полетели в Швейцарию и начались гастроли. В олимпийской деревне немного отметили, у кого что было. Но там даже и не продается ничего из алкоголя. А вообще, как-то у меня был момент связанный с выпивкой. Сразу после того как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге поспал в коридоре и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все…

Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. Получил потом по заслугам. В целом, по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена любила меня, как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять, так гулять, задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров — о первом браке: «Я был погружен в тренировочный процесс, а Юлие было скучно»

Жулин: «Пару раз Костомаров приходил на тренировку с перегаром и я установил штрафы»