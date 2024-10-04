Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:25

Костомаров: «Россия всегда была спортивной страной и будет ею оставаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, считает ли он Россию спортивной страной.

«Я сейчас не очень внимательно слежу за фигурным катанием. Я не представитель федерации, не тренирую, поэтому плохо знаю о том, что сейчас происходит. Врать не буду, потому что у меня просто недостаточно информации. Наша страна всегда была спортивной и будет ею оставаться», — приводит слова Костомарова Sport24.

Ранее Костомаров назвал несправедливыми ограничения в отношении спортсменов из России.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Сегодня
Вчера
Неделя