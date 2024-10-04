Костомаров: «Россия всегда была спортивной страной и будет ею оставаться»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, считает ли он Россию спортивной страной.

«Я сейчас не очень внимательно слежу за фигурным катанием. Я не представитель федерации, не тренирую, поэтому плохо знаю о том, что сейчас происходит. Врать не буду, потому что у меня просто недостаточно информации. Наша страна всегда была спортивной и будет ею оставаться», — приводит слова Костомарова Sport24.

Ранее Костомаров назвал несправедливыми ограничения в отношении спортсменов из России.