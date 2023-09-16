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Фигурное катание

Сегодня, 14:25

Костомаров — о первом браке: «Я был погружен в тренировочный процесс, а Юлие было скучно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Роман Костомаров вспомнил о своем первом браке с выступавшей за Австрию русской фигуристкой Юлией Лаутовой.

«Когда начался мой роман с первой женой Юлией, мне практически пришлось уехать в Америку, а она тренировалась в России. Виделись пару раз в год. При моем тяжелом финансовом положении, далеко не самом хорошем, все уходило на телефонные карточки. На питание 150 долларов давали, а 30 минут разговора стоили 10 долларов. Залезал в долги по несколько тысяч. Заработка практически не было. Если что и выигрывал, все уходило на то, чтобы покрывать долги. Первой покупкой серьезной был старенький мотоцикл за 750 долларов.

Потом поженились, собрали целый корабль. 150 человек. Я прекрасно отношусь к Юле, общаемся с ней, но понять ее не могу… Вот 2005 год, предолимпийский у меня. Я снял хорошие апартаменты, вместе жить в Америке стали… Но я был погружен в тренировочный процесс, а ей было скучно… Но она сама должна была понимать, все-таки фигуристка в прошлом», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров и Лаутова поженились в июне 2004 года, а в 2007 году они развелись.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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