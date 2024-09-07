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Фигурное катание

Сегодня, 15:20

Костомаров: «Протез дорогой, но государство поддерживает. Самый усовершенствованный что есть»

Зарина Халимхонова
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» заявил, что готовится к протезированию на левую руку.

«Делают протез на вторую руку. Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому. Пока это самый усовершенствованный что есть. Протез дорогой, но в государство в этом поддерживает», — сказал Костомаров «СЭ».

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее «СЭ» режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

Фигурное катание
Роман Костомаров

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