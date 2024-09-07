Костомаров: «С удовольствием повторил бы свою жизнь до 2023 года. Дальше — нет»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» заявил, что хотел бы прожить заново свою жизнь до 2023 года.

— Какой вид спорта хотели бы открыть для себя?

— Если только там [смеется, показывая на небеса]. Здесь уже во все поиграл. Если брать как играл раньше, то лучше не смогу уже сделать. Если только усовершенствовать то, что делаю сейчас. Остаются только развлекательные виды: флайборд, сноуборд. Конечно, уже в футбол бегать не могу. Легкой атлетикой заниматься не могу. Но всегда поддерживаю свою форму.

— Если бы предложили заново пережить свою жизнь, вы согласились бы?

— Нет. До 2023 года с удовольствием все повторил. А дальше — нет, — сказал Костомаров «СЭ».

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее «СЭ» режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.