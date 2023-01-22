Роман Ротенберг болел за «Красную машину» Загитовой на Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг на Кубке Первого канала по фигурному катанию поддерживал команду олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина».

«Мы пришли посмотреть на наших великолепных фигуристов и фигуристок вместе с детьми. Конечно, болели за «Красную машину», хочу поздравить команду и ее капитана Алину Загитову с победой.

Замечательный турнир, все прошло на очень высоком уровне, за что огромная благодарность организаторам, Федерации фигурного катания на коньках России. Всем нам сейчас нужны такие мероприятия», — добавил он.

Кубок Первого канала проводится в третий раз, в 2021 году турнир проходил в Москве, а в 2022 году — в Саранске. Оба предыдущих турнира выиграла команда «Красная машина», капитаном которой была Загитова.