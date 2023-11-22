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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Фигурист Савосин, уезжавший на год в Казахстан: «Выступать за другую страну — не мой путь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Роман Савосин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о практике смены спортивного гражданства российскими спортсменами из-за режима международной изоляции российского спорта.

«Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России. Но у меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами», — сказал Савосин.

Роман Савосин. «Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

Роман уезжал работать в Казахстан и пропустил сезон 2022/23, однако затем вернулся в Россию.

Фигурное катание
Роман Савосин
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