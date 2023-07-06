Романа Костомарова выписали из больницы

Российский фигурист Роман Костомаров выписан из больницы. В соцсетях спортсмен опубликовал видео своего прощания с медперсоналом, который помогал ему справиться с болезнью.

«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив.

К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.

Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда.

Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал.

Здоровья всем», — написал Костомаров.

Ранее фигурист показывал, как проходит его восстановление в больнице. В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.