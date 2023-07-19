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Фигурное катание

Сегодня, 17:02

Росляков назвал важное для фигурного катания качество Косторной

Фигуристка Алена Косторная.
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер и технический специалист Сергей Росляков рассказал о важном качестве для фигурного катания Алены Косторной.

«До того как мы начали работать вместе, я, честно вам скажу, вообще не сталкивался в работе с настолько координированным спортсменом, — приводит RT слова Рослякова. — Изучение каких-то новых элементов, движений происходит у нее настолько быстро, что поначалу я находился в легком шоке от того, как это возможно. Это очень крутое качество».

Тренер также высказался о мотивации фигуристов и конкуренции в его группе.

«Что касается мотивации спортсменов — это часть моей работы, причем не только по отношению к Алене, а абсолютно ко всем. Наставникам всегда ведь кажется, что подопечные немного недорабатывают. Это нормально — постоянно быть чуть-чуть недовольным. За это нам деньги платят. У нас в группе, к счастью, сложилась очень классная конкуренция, при которой все так или иначе борются за мое внимание как тренера. Это подстегивает. И приводит к тому, что люди сами хотят больше работать. Алена в этом плане не исключение. Вы знаете, она — бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях», — добавил Росляков.

19-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020 в одиночном катании, в начале 2023 года стало известно, что она ушла в парное катание.

Источник: rt.com
Алена Косторная
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