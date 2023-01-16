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Фигурное катание

Сегодня, 14:49

Росляков обсудит с Косторной план перехода в парное катание после ее отпуска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Сергей Росляков заявил, что обсудит дальнейшие планы по сотрудничеству, связанному с соревнованиями спортивных пар, после возвращения чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алены Косторной.

«Мы готовили ребят к шоу, готовили парные элементы с Аленой и Гошей Куницей. Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся — поговорим», — приводит слова Рослякова ТАСС.

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Источник: https://tass.ru/sport/16808865
Фигурное катание
Алена Косторная
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