Россиянка Морозова впервые в мире сделала сложнейший каскад с четверным риттбергером

14-летняя российская фигуристка Виктория Морозова стала первой в мире фигуристкой, которая исполнила каскад четверной риттбергер + тройной тулуп. Видео попытки есть в распоряжении «СЭ».

Ранее на соревнованиях и тренировках одиночницы исполняли только четверной риттбергер с двойным тулупом. В частности, таким каскадом владеет победительница финала Гран-при Аделия Петросян.

Морозова тренируется в группе Ирины Смирновой в академии Татьяны Навки «Наши надежды». В минувшем сезоне она заняла пятое место в финале юниорского Гран-при.