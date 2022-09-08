Косторная рассказала, что восстановление после операции займет около полугода

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что ее восстановление после операции займет около полугода.

8 августа 19-летняя россиянка сообщила, что ей предстоит операция из-за обострившейся травмы бедра. Фигуристка отметила, что операция должна была пройти 9 августа, но была перенесена по медицинским показаниям. Операция успешно прошла 6 сентября.

«Завтра выписываюсь, — приводит слова Косторной ТАСС. — Но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займет около полугода».

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.