Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:54

Горбачева объяснила, почему назвала своих тренеров «гестапо»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Горбачева отреагировала на свое участие в контрольных прокатах сборной России.

— Очень счастлива выступать на прокатах, хотела и ждала этого, рада, что я здесь. В целом все прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила. У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка. Говорить о том, что случилось 28 августа (Когда Алина сбежала из дома. — Прим. «СЭ»), не хочется, это уже в прошлом.

Почему назвала тренеров «гестапо»? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают и помогают.

Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду и не смотрю, кто вокруг арены, — сказала Горбачева.

Напомним, что Горбачева в конце августа пропала после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Ранее тренер Горбачевой Софья Федченко заявила, что история с исчезновением Горбачевой не была связана с фигурным катанием.

Елизавета Туктамышева. Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Алина Горбачева
5
0
Читайте также
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию
Пленный рассказал об отправке Киевом мобилизованных старше 50 лет на штурм
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева рассказала о проблемах со здоровьем перед началом сезона

Камила Валиева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)