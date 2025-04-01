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Фигурное катание

1 апреля, 09:15

Загитова — о критике в ее адрес из-за смены имиджа: «Печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»

Алина Савинова
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Российская фигуристка Алина Загитова ответила подписчикам, которые раскритиковали ее из-за нового имиджа.

Ранее спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, показав новый цвет волос. Она перекрасилась в фиолетовый цвет.

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать , что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост и ты будешь совершенствоваться. Я благодарна за обратную связь и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы», — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Алина Загитова.«У меня период бунтарства». Загитова удивила неожиданной сменой имиджа

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время фигуристка участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

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Алина Загитова
Фигурное катание
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