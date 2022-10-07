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Фигурное катание

Сегодня, 16:37

Двоеглазова рассказала о работе в группе Тутберидзе

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе.

— Вы очень грамотно анализируете свой прокат. Как будто выступаете уже лет 10-15. Вас этому учат в группе Этери Георгиевны или вы сами научились?

— Мы же когда катаем программы на тренировках, подъезжаем к тренеру, они говорят ошибки. И как-то сама потом запоминаешь, как что делать.

— С кем из фигуристов в группе дружите лучше всего?

— Со всеми. Со старшими общаемся тоже. Они хорошие ребята.

— Ты сказала, что нравится Аня Щербакова. Можете был момент на тренировке, когда вы пересекались, и она в чем-то помогла, дала совет?

— Нет. Мы одиночники, нам помогают тренеры больше.

— А такого, что соревновались на тренировке, на четверные играли, у вас нет?

— Бывает такое, но только под конец сезона. Когда в сезоне, тяжело. Все готовятся к стартам и нет времени для этого.

— Эту программу поставил Георгий?

— Нет, поставила Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем. Но вообще к ней причастны все. И Георгий Владимирович помогал.

— Два постановщика — большая редкость в фигурном катании. Как Этери Георгиевна и Даниил Маркович делили свои обязанности?

— Даниил Маркович что-то предлагает, а там зависит от Этери Георгиевны. Если ей это нравится, то мы оставляем.

— А если это не нравится вам?

— Мне все нравится.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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