Фигуристка Губанова объяснила неудачное выступление на чемпионате мира после титула на Евро

Российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, в интервью «СЭ» рассказала о причинах неудачного выступлении на чемпионате мира. Подопечная Евгения Рукавицына заняла 14-е место после победы на чемпионате Европы в январе.

— Настроение уже получше, выспалась, прогулялась по Токио, по магазинам походила. В Uniqlo вот собираюсь. Мне помешала больше не физическая усталость, а моральная. Очень эмоциональный сезон, после чемпионата Европы я выдохлась, можно сказать. Все эмоции и силы там оставила. Конечно, подготовка к миру была потяжелее. Сконцентрирована была как обычно, но усталость дала о себе знать.

— Как ты провела время после чемпионата Европы? Было ощущение, что ты достигла чего-то большого и нет смысла еще раз себя собирать на подвиг?

— Я ощущала, что это все уже не впустую. Есть титул, он на всю жизнь. Но не сразу я это поняла, осознала только через неделю-две. Когда вернулась обратно после Европы, отдохнула пару дней, праздновала с семьей, друзьями. А потом... вернулась к тренировкам.

— Насколько сложно тебе поймать второе дыхание, если переключаться, то на что? Ты пишешь стихи, но, может, еще что-то?

— Да просто погулять вечером, когда стемнеет, когда нет тренировок или плохое настроение. Музыку слушаю, отвлекаюсь, это помогает. Сразу переключаешься, и на следующий день как новенькая.

— Ты сочиняешь стихи. Какой поэзией ты бы описала прошедший чемпионат мира?

— Конкретное произведение не назову, но это что-то про борьбу с собой. У меня шла борьба, чтобы даже доехать, — сказала Губанова.

Полное интервью Анастасии Губановой «СЭ» здесь