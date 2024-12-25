Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

«Предала!» А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата?» Российская фигуристка объяснила свой переход в сборную Украины

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Московская фигуристка Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала историю своего перехода в сборную Украины в 2019 году. В 16 лет перспективная одиночница переехала в Киев после своих скандальных высказываний о российском допинге и на протяжении трех сезонов выступала под украинским флагом, в том числе на чемпионате мира и Олимпиаде. Весной 2022 года украинцы расторгли контракт с Шаботовой по политическим причинам.

— Переход в другую сборную у нас с тренерами и в семье обсуждался давно, задолго до скандала. Многие думают, что он повлиял очень сильно на решение. Он не был главной причиной, но ускорил процесс перехода. Мне сказали, что если будет шанс на Олимпиаду, то, скорее всего, это будет не Россия. Мы прекрасно понимаем уровень конкуренции, есть любимые спортсмены, которых будут больше продвигать. Речь о девочках, которые в итоге поехали на Олимпиаду — Трусова, Щербакова, Валиева. Косторная могла.

Переговоры о переходе вели родители, тренеры — на тот момент Светлана Панова. Я тогда уезжала на сборы к Рафаэлю Арутюняну в США, и в общем-то решили все вопросы без меня, я тогда была очень юной. Требовалось просто мое согласие: «Перейдешь?» — «Перейду». Все прошло очень спокойно. Но как я злилась на людей, которые писали: «Предала!» А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата? — сказала Шаботова «СЭ».

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Анастасия Шаботова
Читайте также
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
В клубе оценили вероятность ухода Угальде, а новый спортдир уже уволился с предыдущего места работы и едет в Москву? Что сейчас происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя