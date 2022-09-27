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Фигурное катание

27 сентября, 13:40

Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

22 сентября 18-летняя россиянка сообщила, что приступила к тренировкам, восстановившись после травмы. 18 августа фигуристке сделали операцию на колене.

В одиночном катании у женщин выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

1-й этап Гран-при России стартует в Москве в конце октября. Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми. На каждом этапе смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/sostav-uchastnikov-rossijskoj-serii-gran-pri-figuristov-sbornoj-rossii-2223
Фигурное катание
Анна Щербакова
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