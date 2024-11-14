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Фигурное катание

Сегодня, 13:27

Худайбердиева: «Девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя»

Алина Савинова
Елизавета Худайбердиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева отметила, что ей удалось сохранить добрые отношения с продюсером Кириллом Благовым после развода.

Пара поженилась в феврале 2022 года. На тот момент спортсменке было 19 лет. Через год Худайбердиева и Благов развелись.

«Все знают, что у меня максимально хорошие отношения с Кириллом, и я должна учитывать его чувства, когда что-то говорю. Очень важно: девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя, ведь это же вы его выбрали, вы с ним были. Я могу на кухне подружкам на эмоциях что-то сказать, но в публичном поле — никогда», — приводит РИА Новости слова Худайбердиевой.

Егор Базин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева. Елизавета Худайбердиева: биография чемпионки России

Также спортсменка рассказала, что хоть они с супругом и создавали друг другу проблемы, но хороших моментов в их семейной жизни было гораздо больше.

«У нас (с Кириллом) были страшные штуки с обеих сторон, когда мы делали плохо друг другу и не смогли с этим справиться. Но было и много хорошего, намного больше», — добавила она.

Худайбердиева призналась, что не жалеет о данном опыте, и если бы у нее была возможность отмотать все назад, она снова вышла бы замуж за этого человека.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они являются чемпионами России 2023 года и серебряными призерами чемпионата страны-2024. Предыдущим партнером спортсменки был Никита Назаров.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

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