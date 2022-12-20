Российская фигуристка Горбачева рассказал о работе со спортивным психологом

Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что занимается с психологом, а также рассказала, как это помогает ей в спортивной карьере.

— Ваш тренер сказала, что вы, кроме прочего, занимаетесь с психологом. Как давно это происходит? Это нужная, важная практика для фигуристов/спортсменов?

— Я считаю, что это очень индивидуально. Какому-то спортсмену это нужно, а какому-то — нет. Я, кажется, три с половиной года назад начала заниматься. До этого очень сильно переживала из-за соревнований. Выходила на старты и не справлялась с эмоциями. Вообще ничего не могла с собой поделать. Мне это нужно, чтобы научиться совладать со своей головой. Научиться сосредотачиваться в нужный момент. Но мы учимся не только тому, как действовать на соревнованиях. Также психолог мне дает подсказки, которые помогают мне на тренировках. Эта работа приносит плоды. Сейчас, по истечению времени, мне уже намного проще выступать, — сказала Горбачева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на этапе «Гран-при России» в Перми фигуристка завоевала «бронзу».