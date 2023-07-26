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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Российская фигуристка назвала самое сложное в женском одиночном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ксения Цибинова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-ученица Сергея Давыдова Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России, назвала самые сложные моменты в жизни фигуристки.

— Одиночницы жалуются иногда на вес и пубертат, кто-то на отношение тренеров или коллег-соперниц по группе. Для тебя что было самым сложным?

— На самом деле я со всеми хорошо общалась, у нас не было жесткой конфронтации. С весом тоже без особых проблем. Я бы назвала сам режим жизни. То, что ты целый день в работе, все время что-то делаешь, бегаешь, прыгаешь, занимаешься. Никуда не отлучишься — ты не можешь съездить выходные к родственникам в родной город, потому что один выходной в неделю и хочется провести его с пользой, отдохнуть, восстановиться. Жизнь мимо учебы — тоже фактор. Но в остальном все нормально, — ответила Цибинова.

Ксения Цибинова. «В мире фигурного катания все происходит немного нечестно». Интервью фигуристки, обыгрывавшей Трусову и Щербакову — она ушла на пике

Ксения Цибинова
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