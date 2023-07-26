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Фигурное катание

Сегодня, 10:00

Российская фигуристка рассказала, как ее пубертат длился две недели

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ксения Цибинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Россиянка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России и выигрыша этапов Кубка страны, рассказала, как справилась с пубертатом.

— Насколько тебе сложно было поддерживать вес по ходу карьеры? Все же жалуются на пубертат.

— У меня не было серьезных проблем. На жестких диетах я не сидела, даже в пленке не бегала. Если были какие-то трудности, уменьшала количество калорий и просто бегала на дорожке или улице. Мучить себя пленками или специальными костюмами, создающими эффект бани, — такого не было. Многие в них бегают, и да, это действительно влияет на сердце. Даже пубертат у меня, по сути, продлился недели две. Я просто чуть-чуть снизила количество еды, побегала и... все прошло!

— Тогда что можно сделать, чтобы фигуристки не уходили? Из того топ-8 в Челябинске ушла ты, не выступают Щербакова, Трусова, Усачева, Хромых и Нугуманова. Остались только Валиева и Туктамышева.

— Сложно сказать. Все равно когда приходят фигуристки помладше, многооборотные прыжки им делать легче. Они подрастают постоянно, а ты не успеваешь угнаться за таким бешеным количеством четверных чисто физически. А без них сейчас делать на российских турнирах нечего. Я заходила только на тулуп, но тройной аксель у меня лучше получается.

— Неужели такая огромная разница между тройными и четверными? С двойного на тройной как-то переходите.

— Да я тоже так думала. Мы же выучили двойные и тройные, в чем проблема с четверным? (Смеется.) Просто если бы мы начинали их тренировать в младшем возрасте, как Лиза Туктамышева, получалось бы лучше. А когда ты уже вырос и большой, начинаешь с нуля, учить их тяжело. Когда ты старше, у тебя инстинкт самосохранения срабатывает при входе в эти сложные элементы.

Ксения Цибинова. «В мире фигурного катания все происходит немного нечестно». Интервью фигуристки, обыгрывавшей Трусову и Щербакову — она ушла на пике

Ксения Цибинова
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