Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб

Фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России и выигрыша этапов Кубка России, в интервью «СЭ» рассказала о внушительных финансовых расходах на занятия фигурным катанием.

— Ты начинала кататься в Ярославле. Каким образом затем попадают в Москву? Ведь родителям надо солидно вложиться, причем без гарантий.

— В Ярославле я занималась до шести-семи лет. Хотя ребенком катала и под Эдвина Мартона. В тот момент к нам приезжал из Москвы на мастер-классы Сергей Добрин и сказал: если вы хотите прогресса, советуем переезжать в Москву, тренироваться у Ильи Климкина. Мы сначала ездили на подкатки на выходные — все-таки шаг очень серьезный, чтобы сразу решиться. Ездили одним днем — в субботу рано утром выходишь из дома, садишься и едешь, целый день тренируешься, а вечером обратно в Ярославль. В какой-то момент поняли, что в таком режиме дальше нельзя, тяжело. И решили переехать.

— Получается, родителям пришлось сильно изменить свою жизнь ради твоих занятий фигурным катанием.

— Да, поменяли все кардинально. Сначала переехали с мамой, дедушкой и бабушкой, потом уже вдвоем с мамой остались. Снимали квартиру. Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но все равно объективно на фигурное катание очень большие затраты.

— Несколько миллионов рублей в год, я слышал.

— Не берусь судить, я не считала. Но это очень приличная сумма, точно. Вспоминать тот период вообще не хочется, если честно.

— Спорт же в теории должен приносить кайф. Вон в Америке, в Канаде все катаются с улыбками до ушей, пусть и без четверных. Возможно, это наигранно, но почему у нас фигурное катание, особенно женское, превратилось во что-то армейско-спартанское?

— Конкуренция. Мне кажется, у них ее просто нет в таком виде.