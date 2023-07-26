Российская фигуристка рассказала, как не могла разогнуть спину после тренировки

Фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России и выигрыша этапов Кубка России, поделилась историей о своих травмах.

— По ходу карьеры травмы были?

— Почти нет. Однажды за две недели до младшего первенства России не то разорвала, не то потянула связку. Подвернула ногу, короче. Выходила с тейпами, каталась через боль.

— А как же тот самый инстинкт самосохранения?

— Когда ты маленький, он практически отсутствует. Во взрослом возрасте уже спина дала о себе знать. Был момент в парном катании, когда я вышла на тренировку и поняла — что-то не то. Мне сказали поделать вращения, что могу. Выхожу, начинаю развязывать коньки — и понимаю, что не могу нагнуться к шнуркам. Спина просто не сгибается. С горем пополам доехал до дома, сходила на МРТ. Ничего суперсерьезного — нашли протрузии, которые сейчас есть у всех фигуристов. Проделала курс лечения, уколы, массажи — стало легче. Но время от времени спина болит. И это я не делала регулярно четверные.